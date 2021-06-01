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США продали 2 млн баррелей нефти с иранского танкера, задержанного в феврале

14:00 01.06.2021 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты получили $100 млн за продажу порядка 2 млн баррелей нефти, которые США захватили на задержанном в феврале танкере Achilleas, подозревавшемся в перевозке иранской нефти, сообщает сообщает Associated Press.

Танкер под флагом Либерии был задержан у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в начале февраля. Позже Achilleas перегнали в техасский Хьюстон.

«Участники схемы [транспортировки груза] пытались скрыть происхождение этой нефти путем ее перегрузки с одного судна на другое, фальсификации документов и принятия других мер, а также путем предоставления поддельных транспортных накладных с целью введения в заблуждение владельцев Achilleas в отношении указанной нефти», — заявили тогда в Минюсте США.

По данным американских следователей, эта нефть принадлежала Корпусу стражей исламской революции (КСИР), элитной части вооруженных сил Ирана, и предназначалась для продажи Китаю. Соединенные Штаты считают КСИР террористической организацией.

Таким образом, под мнению американской прокуратуры, нефть с танкера Achilleas попадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом.  Газета.Ru

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