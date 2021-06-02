В Москве в пилотном режиме запустили новую информационную систему для бизнеса — Сергунина
10:20 02.06.2021
В российской столице начала работу новая информационная система «Открытый контроль» для предпринимателей. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, она позволит предпринимателям получить сведения о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований законодательства они будут оценивать. В базу системы интегрированы данные от 18 контрольных и надзорных органов Москвы.
«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей, - констатирует Сергунина. -Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей».
По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, «Открытый контроль» - система для прямого взаимодействия предпринимателей с контрольными органами: «Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными».
«Открытый контроль» был создан правительством Москвы, в апробации его сервисов участвовали правительство Москвы и городской штаб по защите бизнеса. Ресурс продолжит совершенствоваться: уже сейчас идут работы по добавлению новых функций. Сейчас в информационную систему включены пять разделов: «Сервисы», «Органы контроля», «Нормативные акты», «Журнал» и «Помощь», а в блоке «Сервисы» представлены две опции: «Симулятор нагрузки» и «Обязательные требования».
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