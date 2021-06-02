Евгений Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки
19:33 02.06.2021
Принятие законопроекта, обязывающего производителей пластиковой упаковки утилизировать ее после использования, даст возможность серьезно уменьшить ущерб, наносимый природе и приведет к улучшению здоровья жителей, уверен телеведущий Евгений Попов. По его словам это особенно актуально для жителей Москвы и других мегаполисов страны. «Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Из него производят строительные материалы, дорожное покрытие и много других полезных вещей. При правильном подходе использование пластика становится практически безотходным», — говорит телеведущий.
Он также отметил, что в год каждый человек создает около полутонны бытовых отходов, более половины которых можно использовать вторично: «Сейчас появились новые технологии, строятся предприятия по сортировке и переработке. Но людям следует серьезно отнестись к этой проблеме».
Напомним, законопроект, обязывающий производителей товаров с 2022 года утилизировать 100% выпущенной упаковки после утраты ее потребительских свойств предложил член Совета Федерации Андрей Кутепов. В данный момент нормы утилизации по разным типам упаковки составляют 10-45%.
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