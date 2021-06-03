Из-за отмены ЕНВД в РФ сильнее всего пострадали розничная торговля и общепит - Катырин
08:30 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Предприниматели отмечают существенно возросшую налоговую нагрузку. При переходе с ЕНВД в большей степени пострадали предприятия розничной торговли и общественного питания. Так, при ЕНВД налог был привязан к площади торгового зала или зала обслуживания, а при патентной системе - к общей площади. Мойка, кухня, санузлы, раздевалки раньше при налоговых расчетах не учитывались", - рассказал глава ТПП.
По его словам, условный индивидуальный предприниматель - парикмахер с наемным сотрудником - в 2020 году при ЕНВД и максимальном вычете страховых взносов должен был заплатить в виде налога 19 тыс. рублей, а при покупке патента - 44 тысячи рублей. Или, например, в Татарстане средний ресторан площадью 200 кв. метров (площадь зала 80 кв. метров) по ЕНВД отчислял в год 231 тыс. рублей, а после перехода на патентную систему - 578 тыс. рублей.
"Предполагалось, что бесшовный переход удастся обеспечить с помощью патентной системы. Однако тут полной замены быть не может, патент могут применять только индивидуальные предприниматели. И те, кто торгует маркированными товарами, на патент перейти не смогли, они попали на упрощенную систему.
По применению патента тоже имеется много ограничений. С патентной системы налогообложения достаточно просто "слететь", если предприниматель превысит ограничения по обороту или по численности сотрудников", - признал Катырин.
В связи с этим о результатах "бесшовного перехода говорить пока рано", считает он. "Необходимо учесть все возникшие сложности, внести поправки в Налоговый кодекс РФ, также регионам потребуется скорректировать свое законодательство по установлению региональных коэффициентов и условий применения патентной и упрощенной систем налогообложения", - добавил глава ТПП.
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