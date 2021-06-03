Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов
14:12 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ пока не намерено увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ с двух - по русскому языку и математике - до трех, заявил в четверг ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет, хотя эти вопросы обсуждаются", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
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