Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ пока не намерено увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ с двух - по русскому языку и математике - до трех, заявил в четверг ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет, хотя эти вопросы обсуждаются", - сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.