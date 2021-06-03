Необходимо запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах - Милонов

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Милонов предложил запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах. Мера позволит уменьшить число подражателей и исключить такие происшествия.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«Я считаю, надо запретить [публиковать — прим. ГМ] информацию о подобных преступлениях. Люди не должны знать о том, что такое происходит. Надо засекречивать. В Советском Союзе о Чикатило никто по телевидению не рассказывал.

В нынешнее время они сходят с ума каким-то жутким образом. Что в Казани, что в Крыму есть люди, которые считают возможным вот такое жестокое насилие. Оно пришло с Запада. У нас никогда не было таких случаев, по крайней мере, мне не известны. Это западная тенденция, когда в их американских государственных школах самая частая причина гибели детей — это огнестрельные ранения, это пришло оттуда. И это у нас всяческим образом поощряется».

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175. Погибли девять человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

В октябре 2018 года 18-летний Владислав Росляков напал на Керченский политехнический колледж, в результате погибли 20 человек.