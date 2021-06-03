Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
14:32 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии Администрации президента РФ являются оскорбительными, они слишком серьезны, чтобы быть голословными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя в четверг публикацию политика в соцсети "Твиттер" с такими высказываниями в адрес Кремля.
"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. "Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем - да, их предостаточно", - указал он.
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