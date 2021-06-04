0
0
0
НОВОСТИ

Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат от центра «Вектор» - СМИ

10:32 04.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Глава РПН Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат от центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что она участвовала в разработке препарата «в аспекте применения вакцины в популяции».

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Препарат стал второй российской вакциной от COVID-19. Клинические испытания препарата начались в начале декабря. В гражданский оборот вакцина поступила 1 января.

По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.

В марте Попова сообщила, что привилась «ЭпиВакКороной».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 03.06.2021
В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
0
154
20:10 02.06.2021
Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
0
228
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
273
23:30 01.06.2021
Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе
0
288
18:00 01.06.2021
«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
0
304
13:05 31.05.2021
В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
0
430
14:06 30.05.2021
Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
0
525
11:32 28.05.2021
Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
0
646
19:20 27.05.2021
Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
0
731
21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
781

Возврат к списку