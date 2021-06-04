Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат от центра «Вектор» - СМИ

10:32 Источник: Эхо Москвы

Глава РПН Анна Попова указана как один из авторов патента на препарат от центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что она участвовала в разработке препарата «в аспекте применения вакцины в популяции».

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Препарат стал второй российской вакциной от COVID-19. Клинические испытания препарата начались в начале декабря. В гражданский оборот вакцина поступила 1 января.

По данным Роспотребнадзора, по результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.

В марте Попова сообщила, что привилась «ЭпиВакКороной». Эхо Москвы