При столкновении поездов в Пакистане погибли 32 человека

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения в понедельник в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию и спасательные бригады.

Ранее агентство The Associated Press проинформировало о 25 жертвах. Авария произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав. Представитель полиции добавил, что местные жители, спасатели и полиция доставляют раненых пассажиров и тела погибших в ближайшие больницы.

В данный момент спасательная операция продолжается. Причины случившегося не приводятся.