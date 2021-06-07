0
0
309
НОВОСТИ

При столкновении поездов в Пакистане погибли 32 человека

10:00 07.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения в понедельник в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию и спасательные бригады.

Ранее агентство The Associated Press проинформировало о 25 жертвах. Авария произошла в районе города Готки в южной провинции Синд. Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй состав. Представитель полиции добавил, что местные жители, спасатели и полиция доставляют раненых пассажиров и тела погибших в ближайшие больницы.

В данный момент спасательная операция продолжается. Причины случившегося не приводятся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 07.06.2021
Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
0
31
17:00 07.06.2021
Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
0
53
16:32 07.06.2021
В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
0
117
16:31 07.06.2021
Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
0
119
16:12 07.06.2021
Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
0
145
16:00 07.06.2021
Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
0
158
15:32 07.06.2021
Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
0
174
15:12 07.06.2021
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
0
208
15:00 07.06.2021
Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
0
258
14:32 07.06.2021
Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
0
257

Возврат к списку