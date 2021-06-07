Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay

16:31

Карту «Мир» теперь можно подключить к сервису бесконтактной оплаты Сбербанка SberPay. Сервис доступен пользователям смартфонов на операционной система Android с поддержкой NFC, начиная с версии 7.0, и на ОС Huawei. Подключиться можно в несколько кликов в приложении «СберБанк Онлайн», а затем расплачиваться картой в местах, где принимают бесконтактную оплату.

«Сбер постоянно расширяет возможности быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг для своих клиентов, - отмечает директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. - Теперь держатели карты "Мир" СберБанка, обладатели Android-смартфонов, а также обладатели новых устройств Huawei и Honor, могут ощутить все преимущества SberPay. В сравнении с другими платежными сервисами при оплате SberPay пользователь видит больше релевантной информации: сумму покупки, уместные подсказки (хватит ли денег для оплаты и совпадает ли валюта карты с валютой операции), может проверить актуальный баланс и поменять карту для платежа при необходимости».

Популярность мобильных платежных сервисов среди россиян продолжает расти, констатирует коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин: «За первый квартал этого года почти треть межбанковских операций в нашей стране совершалась именно с помощью смартфона. Согласно данным исследования платежной системы "Мир", более половины пользователей банковских карт, которые расплачиваются за покупки со смартфона, используют для этого устройства на базе ОС Android. Благодаря подключению SberPay держателям карт "Мир" стал доступен еще один удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты».

Платежный сервис SberPay был представлен в прошлом году и с декабря 2020 года количество транзакций, проведенных с его помощью, увеличилось на 77%.