Бинкен: Завершение строительства "Северного потока 2" - дело фактически решенное...

18:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация признает, что достройка трубопровода "Северный поток - 2", по сути, уже является реальностью, и потому теперь концентрирует внимание на вопросе о том, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других восточноевропейских государств. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение [строительства] трубопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является самыми эффективными нашими (американскими - прим. ТАСС) действиями, чтобы подержать интересы Украины и других затронутых стран, а также наши собственные", - сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.