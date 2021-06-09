Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий

17:16

Фото Минобороны России / mil.ru

Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Содружества независимых государств (СНГ) согласовали замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО «Боевое содружество», которое пройдет в 2021 году. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников генштабов СНГ.

"Завершая заседание Комитета начальников штабов, хочу отметить, что наша совместная работа как всегда прошла в доверительном и конструктивном ключе. (...) Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО «Боевое Содружество - 2021». Учение пройдет в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан", - сказал он.

Также, по словам Герасимова, в ходе заседания были определены задачи в области построения системы воздушно-космической обороны государств - участников СНГ, согласованы совместные мероприятия вооруженных сил на 2022 год, намечены пути развития взаимодействия в области обороны и военной безопасности, исходя из требований, определенных президентами государств в новой Концепции военного сотрудничества государств участников СНГ до 2025 года.

Кроме того, главы военных делегаций одобрили перспективный план практических мероприятий по реализации этой концепции. Он предусматривает создание и развитие совместных (объединенных) систем военного назначения, повышение уровня взаимодействия оборонных ведомств государств по вопросам всестороннего обеспечения, подготовки военных кадров и противодействия терроризму.

В ходе заседания был также проанализирован опыт войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ.

В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.