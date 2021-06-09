Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
17:16 09.06.2021
|Фото Минобороны России / mil.ru
"Завершая заседание Комитета начальников штабов, хочу отметить, что наша совместная работа как всегда прошла в доверительном и конструктивном ключе. (...) Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО «Боевое Содружество - 2021». Учение пройдет в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан", - сказал он.
Также, по словам Герасимова, в ходе заседания были определены задачи в области построения системы воздушно-космической обороны государств - участников СНГ, согласованы совместные мероприятия вооруженных сил на 2022 год, намечены пути развития взаимодействия в области обороны и военной безопасности, исходя из требований, определенных президентами государств в новой Концепции военного сотрудничества государств участников СНГ до 2025 года.
Кроме того, главы военных делегаций одобрили перспективный план практических мероприятий по реализации этой концепции. Он предусматривает создание и развитие совместных (объединенных) систем военного назначения, повышение уровня взаимодействия оборонных ведомств государств по вопросам всестороннего обеспечения, подготовки военных кадров и противодействия терроризму.
В ходе заседания был также проанализирован опыт войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ.
В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ.
НОВОСТИ
- 18:20 09.06.2021
- Санкции ЕС против белорусских властей поддержит Чехия - Глава МИД
- 18:10 09.06.2021
- Во избежание распространения терроризма, Афганистану необходима постоянная поддержка - ОДКБ
- 17:40 09.06.2021
- Билл Клинтон считает, что в соавторстве с Путиным он написал бы интересный роман
- 17:12 09.06.2021
- В России вводится механизм внесудебной блокировки ложных обвинений в совершении преступлений
- 17:00 09.06.2021
- Дума приняла закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях
- 16:32 09.06.2021
- Теннисистка Сизикова подаст жалобу в прокуратуру Франции на клеветнические обвинения
- 16:12 09.06.2021
- Александр Гинцбург и Александр Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин
- 16:12 09.06.2021
- Ухудшение эпидемической обстановки в Бурятии привело к отмене школьных выпускных
- 16:06 09.06.2021
- Доктор Румянцев поддержал предложение профсоюзов проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
- 16:00 09.06.2021
- ФСИН признала осужденного за шпионаж американца Уилана склонным к побегу - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать