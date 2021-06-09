Из-за нарушения норм санитарной безопасности в Египте закрыли 25 отелей и 17 ресторанов
20:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в обнародованном ведомством заявлении, "в связи с выявленными нарушениями норм санитарной безопасности были закрыты сроком на неделю 25 гостиниц на курортах Красного моря, Синайском полуострове и в Каире, а также 17 туристических ресторанов в столице". Нарушители оштрафованы на 4 000 египетских фунтов (более $250).
"Такая мера принята в целях соблюдения отелями и заведениями действующих правил министерства, - пояснил помощник министра туризма и древностей Абдель Фаттах аль- Асси. - В отношении нарушителей действует нулевая терпимость, и инспекционные комитеты Минтуризма продолжат внимательно следить за соблюдением всех норм санитарной безопасности".
Год назад Египет после трехмесячного карантина вновь открылся для иностранного туризма. К началу летнего сезона-2021 власти подготовились: к июню завершилась вакцинация от коронавируса всего занятого в туризме на красноморских курортах персонала. По данным Минтуризма, все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые на туристических перевозках в двух главных центрах страны - провинциях Красное море и Южный Синай - получили вакцину от COVID-19, сейчас началась вакцинация персонала на других ключевых направлениях туризма - в Каире и Гизе, Луксоре и Асуане.
Как сообщил ранее глава ведомства Халед аль-Анани, "случаи заражения коронавирусом на курортах незначительны, тем не менее, для сдерживания распространения вируса действует строгое предписание соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, регулярно проводить дезинфекцию и санитарную обработку, отели обязаны получать сертификаты гигиенической безопасности. Кроме того, все въезжающие в страну должны предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест. Туристы, влетающие в Шарм- эш-Шейх, Хургаду, Марса-Алям, Табу, Луксор могут сделать его по прибытии за $30.
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