Из-за нарушения норм санитарной безопасности в Египте закрыли 25 отелей и 17 ресторанов

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство туризма и древностей Египта объявило в среду о закрытии 25 отелей и 17 ресторанов из-за нарушений норм санитарной безопасности, введенных в связи с пандемией нового коронавируса.



Как отмечается в обнародованном ведомством заявлении, "в связи с выявленными нарушениями норм санитарной безопасности были закрыты сроком на неделю 25 гостиниц на курортах Красного моря, Синайском полуострове и в Каире, а также 17 туристических ресторанов в столице". Нарушители оштрафованы на 4 000 египетских фунтов (более $250).



"Такая мера принята в целях соблюдения отелями и заведениями действующих правил министерства, - пояснил помощник министра туризма и древностей Абдель Фаттах аль- Асси. - В отношении нарушителей действует нулевая терпимость, и инспекционные комитеты Минтуризма продолжат внимательно следить за соблюдением всех норм санитарной безопасности".



Год назад Египет после трехмесячного карантина вновь открылся для иностранного туризма. К началу летнего сезона-2021 власти подготовились: к июню завершилась вакцинация от коронавируса всего занятого в туризме на красноморских курортах персонала. По данным Минтуризма, все работники отелей, гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и базаров, а также занятые на туристических перевозках в двух главных центрах страны - провинциях Красное море и Южный Синай - получили вакцину от COVID-19, сейчас началась вакцинация персонала на других ключевых направлениях туризма - в Каире и Гизе, Луксоре и Асуане.



Как сообщил ранее глава ведомства Халед аль-Анани, "случаи заражения коронавирусом на курортах незначительны, тем не менее, для сдерживания распространения вируса действует строгое предписание соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, регулярно проводить дезинфекцию и санитарную обработку, отели обязаны получать сертификаты гигиенической безопасности. Кроме того, все въезжающие в страну должны предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест. Туристы, влетающие в Шарм- эш-Шейх, Хургаду, Марса-Алям, Табу, Луксор могут сделать его по прибытии за $30.



