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Встреча президентов Швейцарии и США состоится 15 июня в Женеве - МИД

22:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Швейцарии Ги Пармелен и глава МИД этой страны Иньяцио Кассис 15 июня встретятся в Женеве с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Элиза Рагги.

"Встреча между президентом США Джо Байденом, президентом Швейцарии Ги Пармеленом и главой МИД, федеральным советником Иньяцио Кассисом состоится 15 июня в Женеве", - сказала она. По словам Рагги, сейчас "ведутся приготовления, касающиеся места, времени и повестки дискуссий". Она отметила, что о деталях "будет сообщено в надлежащее время".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Женеве встреча Пармелена и Кассиса с президентом РФ Владимиром Путиным, Рагги заявила: "Что касается возможной двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, то в настоящее время этот вопрос проясняется".

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