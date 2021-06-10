Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
09:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что жизни пострадавших ничто не угрожает.
"Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", - заявили в министерстве.
НОВОСТИ
- 09:00 10.06.2021
- Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
- 17:16 09.06.2021
- Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
- 12:32 09.06.2021
- Болгарский истребитель упал в Черное море
- 12:00 09.06.2021
- В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
- 20:40 07.06.2021
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
- 10:29 05.06.2021
- Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
- 09:16 05.06.2021
- Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
- 22:40 04.06.2021
- Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
- 13:32 03.06.2021
- В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
- 20:10 02.06.2021
- Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать