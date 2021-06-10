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В ДТП со служебным автобусом в Свердловской области погибли шесть человек

09:05 10.06.2021 Источник: Интерфакс

Перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил находившихся на остановке людей, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Горелых.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

Источник "Интерфакса" также заявил об отказавших тормозах.

"По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - сказал собеседник агентства.

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