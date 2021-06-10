В ДТП со служебным автобусом в Свердловской области погибли шесть человек
09:05 10.06.2021 Источник: Интерфакс
Перевозивший рабочих служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил находившихся на остановке людей, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
"Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Горелых.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.
Источник "Интерфакса" также заявил об отказавших тормозах.
"По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 09:00 10.06.2021
- Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
- 17:16 09.06.2021
- Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
- 12:32 09.06.2021
- Болгарский истребитель упал в Черное море
- 12:00 09.06.2021
- В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
- 20:40 07.06.2021
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
- 10:29 05.06.2021
- Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
- 09:16 05.06.2021
- Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
- 22:40 04.06.2021
- Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
- 13:32 03.06.2021
- В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
- 20:10 02.06.2021
- Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать