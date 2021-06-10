Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
09:32 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С 10 июня Россия официально возобновляет авиасообщение с рядом стран, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Теперь российские перевозчики смогут при желании открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией. Такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны - не чаще, чем два рейса в неделю (следовательно, по принципу паритета российская авиакомпания может выполнить два рейса и зарубежная еще два). Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва - Люксембург, Москва - Бейрут и Москва - Тирана. На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы по новым направлениям.
Сейчас международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.
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