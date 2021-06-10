Росстат не исключает дополнительные расходы из-за переноса переписи - глава ведомства
11:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росстат не исключает новые расходы из-за переноса Всероссийской переписи населения, сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Павел Малков.
"Пока сложно говорить, могут возникнуть. Сейчас готовимся и все просчитываем. Не исключаю, что появятся какие-то потребности. Например, уже в прошлом году напечатана часть агитационных плакатов, где написано про перепись с 1 апреля. Их нельзя использовать в октябре. Перепись переносилась уже 3 раза: сначала был октябрь прошлого года, потом апрель, потом сентябрь, потом октябрь этого года. И, конечно, каждое изменение влияет на все процессы при подготовке к переписи", - сказал он.
Малков отметил, что на данный момент бюджет на проведение переписи не изменился - это около 33 млрд рублей на 3 года. "Изменения касаются только переброски средств с 2020 на 2021 год. Это не дополнительное финансирование. Просто все деньги, которые хотели выплатить переписчикам в 2020 году, перенесли на бюджет 2021 года", - подчеркнул Малков.
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