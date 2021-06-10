Компании США увеличили прибыль в России
10:32 10.06.2021 Источник: Газета.Ru
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что вести бизнес в России по-прежнему выгодно, несмотря на охлаждение отношений двух стран.
«Мы опросили ведущие бизнес в России американские компании, ими было получено здесь $92 млрд прибыли по итогам прошлого года. В этом году это значение выросло до $96,2 млрд», — сообщил Родзянко «Газете.Ru».
За прошлый год только одна крупная компания — «Российские инвесторы» — ушла из России, она вела бизнес в сфере венчурного капитала, уточнил Родзянко.
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