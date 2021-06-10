Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут 16 июня встречу в Женеве на вилле "Ла Гранж". Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии.

"Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня", - отметила она.