Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж"
10:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут 16 июня встречу в Женеве на вилле "Ла Гранж". Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии.
"Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня", - отметила она.
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