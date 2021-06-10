Пандемия еще не преодолена, но экономика РФ восстанавливается - Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальный сектор экономики РФ восстанавливается, хотя пандемия еще не преодолена и борьба с ней продолжается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - констатировал глава государства.