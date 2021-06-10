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НОВОСТИ

Депозитарий Сбербанка оказался лучшим в России по версии Global Finance

15:13 10.06.2021

Лучшим провайдером депозитарных услуг в России по версии международного издания Global Finance признан Сбербанк. Победителей конкурса The Best Sub-custodian Banks Awards 2021 жюри Global Finance определяло, используя исследования рынка, мнение экспертов, а также отзывы клиентов. Global Finance - одно из старейших и уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе.

«Мы постоянно совершенствуем качество наших сервисов и используем новейшие технологии для их диджитализации, - говорит директор Депозитария Сбербанка Юрий Дубин. - Так, сегодня наши клиенты-юрлица могут дистанционно подавать поручения по счёту депо в мобильном приложении СберБизнес. С декабря 2019 года введена в промышленную эксплуатацию децентрализованная депозитарная блокчейн-система для учёта ценных бумаг. Депозитарий Сбербанка обслуживает 4,8 млн клиентов, при этом стоимость клиентских активов на хранении составляет около 11 трлн рублей. Для нас большая честь получить эту престижную награду от Global Finance. Мы сделаем всё возможное, чтобы и дальше соответствовать лучшим мировым стандартам, предоставляя депозитарные услуги на самом высоком уровне для глобальных финансовых институтов, а также российских и иностранных клиентов на фоне продолжающихся вызовов».

При определении лидера, жюри определяло, как финансовые организации выстраивают отношения с клиентами, оценивало качество обслуживания, конкурентоспособность цен, гибкий подход к решению нестандартных задач, технологические платформы, обработку посттрейдинговых операций, мероприятия по обеспечению непрерывности бизнеса, знание местного законодательства и рыночной специфики.

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