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Жителей Женевы из-за саммита Россия – США попросили поработать из дома

17:00 10.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителей Женевы попросили в день саммита Россия – США поработать из дома. Госсовет города рекомендовал работодателям 16 июня перевести сотрудников на дистанционную работу.

Власти Женевы опубликовали карту с указанием перекрытий на время проведения саммита. Жителям запретили использовать беспилотники.

МИД Швейцарии ранее объявил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в одноимённом парке.  Говорит Москва

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