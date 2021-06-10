Жителей Женевы из-за саммита Россия – США попросили поработать из дома
17:00 10.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жителей Женевы попросили в день саммита Россия – США поработать из дома. Госсовет города рекомендовал работодателям 16 июня перевести сотрудников на дистанционную работу.
Власти Женевы опубликовали карту с указанием перекрытий на время проведения саммита. Жителям запретили использовать беспилотники.
МИД Швейцарии ранее объявил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в одноимённом парке. Говорит Москва
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