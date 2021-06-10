0
0
81
НОВОСТИ

С начала 2021 года из аварийного жилья переселены почти 60 тыс. россиян

18:30 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60 тыс. россиян переселены с начала года из аварийного жилья, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. метров. Таким образом, план 2021 года уже выполнен наполовину, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"В части расселения аварийного жилья переселено чуть более 59 тыс. человек (55% от установленного показателя на 2021 год), расселено 1,03 млн кв. м (53% от показателя на 2021 года). В Сахалинской области и Карачаево-Черкесской Республике переселение граждан по плану на 2019-2021 годы завершено полностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, по программе стимулирования жилищного строительства ("Стимул") в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 4,54 млн кв. м. жилья. На сегодняшний день объем ввода составил 1,17 млн кв. м - 25,8% от плана, сообщил на заседании министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 10.06.2021
Женщина впервые стала председателем кипрского парламента
0
16
19:03 10.06.2021
Баженов поддержал заморозку размера оплаты за проживание на курортах и в санаториях
0
37
18:32 10.06.2021
Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты
0
91
18:15 10.06.2021
Пилот истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в Черном море, погиб - Минобороны Болгарии
0
123
18:10 10.06.2021
Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза
0
130
18:00 10.06.2021
За год число рабочих мест, созданных резидентами технополиса «Москва», выросло на 62%, – Владимир Ефимов
0
129
17:40 10.06.2021
Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях
0
147
17:12 10.06.2021
ЕС выкупает у Армении право на использование наименования «коньяк»
0
219
17:06 10.06.2021
Конструктор госпрограмм Сбер помог выдать предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей
0
187
17:00 10.06.2021
Жителей Женевы из-за саммита Россия – США попросили поработать из дома
0
233

Возврат к списку