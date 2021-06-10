С начала 2021 года из аварийного жилья переселены почти 60 тыс. россиян

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60 тыс. россиян переселены с начала года из аварийного жилья, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. метров. Таким образом, план 2021 года уже выполнен наполовину, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.



"В части расселения аварийного жилья переселено чуть более 59 тыс. человек (55% от установленного показателя на 2021 год), расселено 1,03 млн кв. м (53% от показателя на 2021 года). В Сахалинской области и Карачаево-Черкесской Республике переселение граждан по плану на 2019-2021 годы завершено полностью", - говорится в сообщении.



Кроме того, по программе стимулирования жилищного строительства ("Стимул") в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 4,54 млн кв. м. жилья. На сегодняшний день объем ввода составил 1,17 млн кв. м - 25,8% от плана, сообщил на заседании министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.



