На объектах в Москве усилят контроль за профилактикой COVID-19 - Роспотребнадзор
20:20 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе Москве управление Роспотребнадзора по г. Москве усилит контроль за соблюдением на объектах санитарно- эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Основными нарушениями при работе являются отсутствие разметки и несоблюдение социальной дистанции. Кроме этого, сотрудники объектов работают без масок и перчаток, не осуществляется контроль со стороны администрации предприятий за соблюдением масочно-перчаточного режима посетителями, нет запаса масок и перчаток, не соблюдается дезинфекционный режим. Также не проводятся обеззараживание воздуха и дезинфекционные обработки помещений и контактных поверхностей, отсутствуют бесконтактные термометры для проведения термометрии персонала, а также не обеспечено проведение тестирования сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.
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