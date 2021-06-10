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На объектах в Москве усилят контроль за профилактикой COVID-19 - Роспотребнадзор

20:20 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за соблюдением в Москве мер против распространения коронавируса на различных объектах усилят в связи с ростом случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе Москве управление Роспотребнадзора по г. Москве усилит контроль за соблюдением на объектах санитарно- эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Основными нарушениями при работе являются отсутствие разметки и несоблюдение социальной дистанции. Кроме этого, сотрудники объектов работают без масок и перчаток, не осуществляется контроль со стороны администрации предприятий за соблюдением масочно-перчаточного режима посетителями, нет запаса масок и перчаток, не соблюдается дезинфекционный режим. Также не проводятся обеззараживание воздуха и дезинфекционные обработки помещений и контактных поверхностей, отсутствуют бесконтактные термометры для проведения термометрии персонала, а также не обеспечено проведение тестирования сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

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