ЕС введет новые санкции против 7 белорусских организаций и для 71 человека
22:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, в черный список для Белоруссии будут включены судья и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов, члены парламента, правительства, представители силовых структур. Агентство не уточняет, когда эти санкции будут приняты, однако ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял о намерении завершить их разработку к встречи Совета ЕС на уровне глав МИД 21 июня.
Что касается экономических санкций, то точный список секторов, против которых Евросоюз намерен ввести экономические санкции пока не известен. Евросоюз изучает возможности запрета или ограничений на поставки в страны ЕС калийных удобрений, однако озабочен минимизацией ущерба от этой меры для своих сельхозпроизводителей. Руководители институтов ЕС неоднократно заявляли, что намерены подвергнуть санкциям государственные компании, которые "являются источниками финансирования режима в Минске".
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