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ЕС введет новые санкции против 7 белорусских организаций и для 71 человека

22:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, в их числе судьи, депутаты и чиновники, а также 7 организаций. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в институтах ЕС. Агентство отмечает, что ЕС также продолжает техническую работу по введению секторальных экономических санкций, в том числе против производителей удобрений.

По его информации, в черный список для Белоруссии будут включены судья и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов, члены парламента, правительства, представители силовых структур. Агентство не уточняет, когда эти санкции будут приняты, однако ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял о намерении завершить их разработку к встречи Совета ЕС на уровне глав МИД 21 июня.

Что касается экономических санкций, то точный список секторов, против которых Евросоюз намерен ввести экономические санкции пока не известен. Евросоюз изучает возможности запрета или ограничений на поставки в страны ЕС калийных удобрений, однако озабочен минимизацией ущерба от этой меры для своих сельхозпроизводителей. Руководители институтов ЕС неоднократно заявляли, что намерены подвергнуть санкциям государственные компании, которые "являются источниками финансирования режима в Минске".

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