Акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади - адвокат
13:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, после чего его задержали полицейские. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.
"Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай- город", где он сейчас находится", - сказал адвокат. По его словам, он пока не знает, какой пистолет был у его подзащитного и откуда он его взял.
Ранее Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. 5 ноября прошлого года он провел акцию на Лубянке, где сымитировал распятие. Его задержали, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов. В феврале он подал иск о восстановлении в Гагаринский суд Москвы, однако суд признал отчисление законным.
НОВОСТИ
- 13:32 11.06.2021
- Хасбулатов заявил, что в окружении Ельцина были "сотни" сотрудников ЦРУ и иноагентов
- 13:20 11.06.2021
- Число заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 31 тыс., скончались 2,1 тыс. - ТВ
- 13:05 11.06.2021
- От коронавируса умер глава азербайджанской епархии РПЦ
- 12:52 11.06.2021
- Доктор Румянцев: начинающие врачи должны получать не менее 4 МРОТ
- 12:46 11.06.2021
- Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами
- 12:32 11.06.2021
- Лондон не нашел свидетельств причастности РФ к посадке самолета Ryanаir в Минске - Рааб
- 12:20 11.06.2021
- Ассоциация футбола Украины сделала официальными националистические лозунги
- 12:05 11.06.2021
- Потребление газа в РФ к 2025 г. увеличится на 7,5% на фоне роста газификации
- 12:00 11.06.2021
- Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
- 11:32 11.06.2021
- В России выявили 12 505 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 22 февраля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать