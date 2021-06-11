Хасбулатов заявил, что в окружении Ельцина были "сотни" сотрудников ЦРУ и иноагентов

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Хасбулатов рассказал о сотнях сотрудников ЦРУ и иноагентах в окружении Ельцина. Первый президент России «плотно» совещался с ними по всем кадровым вопросам.

Ранее бывший вице-президент страны Александр Руцкой в интервью «Ленте.ru» сообщил о случайно подслушанном разговоре Бориса Ельцина с незнакомцем. Он изъяснялся с иностранным акцентом.

По словам Руцкого, провести ельцинско-гайдаровские преобразования в РФ помогли 12 штатных сотрудников ЦРУ США.

Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что агентов Центрального разведывательного управления в окружении Бориса Ельцина было не десятки, а сотни. Своих подчинённых первый президент России «обласкивал», добавил собеседник.

«Там была, наверное, сотня [штатных сотрудников ЦРУ США — прим. ГМ]. Какие там десятки, сотни были. Они определяли всё. Бывали такие случаи: приходят на приём к начальнику правительства, а тогда была относительно демократия, люди могли добиваться приёма к начальнику, и с ними разговаривает американец по поводу замов. Я писал, не только Руцкой, но и многие другие, особенно опальные, которые потом сбегали и были одержимы чувством мести, а не какими-то иными соображениями. Они выкладывали всю правду, ведь они же всё раздербанили. Например, в СССР было Министерство электронной промышленности с десятками новейших заводов, так всё ж к чёртовой матери раздербанили, создали там бордели, банки».

Хасбулатов согласился с высказываниями экс-вице-премьера России, но отметил, что о слухах не осведомлён. Ельцин посылал силовиков в Америку, и это не было засекречено, добавил собеседник радиостанции.

«В целом Руцкой совершенно прав. Ельцину советовали иностранцы, действительно. Более того, после разгрома, расстрела, когда он стал президентом, он даже посылал многих силовиков на уровне заместителей министров, начальников главков, в Америку для того чтобы те там, так сказать, осмотр делали и давали свои заключения. Здесь никакой тайны нет, и об этом знает очень большое количество людей, тех генералов, которые там были.

Вы знаете стиль Ельцина, он менял огромное количество «больших» людей, назначенцев, сперва их выдвигал, обласкивал, прогонял. Вот у них была манера бегать ко мне и к Руцкому, когда их изгоняли, они выкладывали. Мне самому пришлось полдюжины раз слышать от генералов, как они проходили беседы. Я не знаю детективных историй по поводу подслушивания, но в целом этот стиль известен, Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями».