Экс-директор ФБК Жданов объявлен в федеральный розыск - адвокат
14:12 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший директор ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.
"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно", - сказал он.
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