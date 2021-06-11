Экс-директор ФБК Жданов объявлен в федеральный розыск - адвокат

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший директор ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно", - сказал он.