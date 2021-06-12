После падения с электросамоката мэр Кисловодска госпитализирован в тяжелом состоянии
20:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция", - написал он в субботу.
Как рассказала ТАСС глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина, Курбатов получил такие тяжелые травмы после того, как ударился головой о бордюр в результате падения с электросамоката. "Видимо, с управлением не справился и влетел в бордюр", - сообщила она, уточнив, что в настоящее время "врачи оказывают необходимую медицинскую помощь в операционной".
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