После падения с электросамоката мэр Кисловодска госпитализирован в тяжелом состоянии

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава города Кисловодска Александр Курбатов госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, написал на своей странице в "Инстаграме" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



"Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция", - написал он в субботу.



Как рассказала ТАСС глава гордумы Кисловодска Любовь Волошина, Курбатов получил такие тяжелые травмы после того, как ударился головой о бордюр в результате падения с электросамоката. "Видимо, с управлением не справился и влетел в бордюр", - сообщила она, уточнив, что в настоящее время "врачи оказывают необходимую медицинскую помощь в операционной".



