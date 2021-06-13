Афганистан предлагает России более тесное сотрудничество

09:45 Источник: НГ-Online

Фото из аккаунта главы МИД Афганистана

Мохаммада Ханифа Атмара в Twitter



Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил о готовности афганского правительства сотрудничать с российским руководством. Платформой для партнерства глава внешнеполитического ведомства Афганистана видит вопросы, которые интересуют одновременно Москву и Кабул.Поводом для обращения Мохаммада Ханифа Атмара к руководству РФ стало празднование Дня России. «По случаю Дня России я рад передать мои пожелания прогресса и процветания Российскому государству, - написал глава МИД Афганистана в своем Twitter. - Мы подтверждаем наше искреннее желание более тесно сотрудничать с руководством России по всем вопросам, представляющим общий интерес для России и Афганистана».