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НОВОСТИ

Мэр Москвы, спустя год, снова привился "Спутником V"

12:13 13.06.2021 Источник: НГ-Online

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, спустя год, снова привился первым компонентом "Спутника V". 

"Сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", - написал мэр в своем блоге.

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