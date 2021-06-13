Страны "семерки" планируют выделять на решение проблем с климатом до 100 млрд долл в год

15:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа семи (G7) намерена расширить до 100 млрд долларов ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на финальный проект коммюнике по итогам трехдневного саммита неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в английском курортном городке Карбис-Бэй.

"Мы подтверждаем общую цель развитых стран ежегодно собирать до 2025 года по 100 млрд долларов из государственных и частных ресурсов на меры по предотвращению климатических изменений и обеспечение прозрачности их выполнения", - цитирует агентство проект заявления. Отмечается, что одним из главных получателей помощи станут наименее обеспеченные развивающиеся страны.