Фестиваль «На высоте» в поддержку детей и молодежи состоялся в Москве
15:03 14.06.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
«Я убеждена, что шансы на развитие интеллекта и спортивных навыков детей и молодежи, не должны быть связаны с финансовыми возможностями их семей. Поэтому предлагаю строить в каждом районе столицы и каждом населенном пункте нашей страны новые современные и бесплатные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны», - отметила Разворотнева.
По словам Юлии Михалковой, в детстве она занималась в различных кружках и секциях, что помогло ей найти свой путь в жизни и самореализоваться. «Я уверена, что каждый ребенок с самого раннего детства должен обязательно получить возможность проявить себя, занимаясь спортом, и найти себя в каком-либо творческом процессе, - говорит Михалкова. - Это развитие, воспитание характера, расширение рамок мира и кропотливый поиск своего «я». Ведь может быть, детские увлечения определят какому-нибудь сегодняшнему малышу дальнейший путь и, повзрослев, став знаменитым художником или спортсменом, он скажет: «Да, я начал свою дорогу к успеху в детстве, в обычном районном кружке!». Фестиваль «На высоте» завершил вечерний кинопоказ под открытым небом фильма про спортивные достижения и волю к победе «Один вдох».
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