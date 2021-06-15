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НОВОСТИ

В Москве 15-19 июня объявлены нерабочими днями из-за заболеваемости COVID-19

07:00 15.06.2021 Источник: Интерфакс

"Длинные выходные" продолжатся в Москве во вторник, 15 июня, они продлятся и до конца недели, такое решение ранее приняли столичные власти из-за заболеваемости COVID-19.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, (...) мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 12 июня.

Он пояснил, что "длинные выходные", таким образом, продлятся в Москве с 12 по 20 июня. С 12 по 14 июня в стране были также нерабочими днями из-за празднования Дня России.

Решение о продлении нерабочих дней касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням. Но оно не распространяется на учреждения, которые имеют "критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры", и оборонные предприятия.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что выходные, в первую очередь, введены для офисных сотрудников. Промышленные предприятия, важнейшие сервисы, организации непрерывного цикла и стратегических отраслей, а также жизнеобеспечения продолжат свою работу.

Федеральные учреждения культуры, расположенные в Москве, будут работать в режиме выходного дня.

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