На итальянской Лампедузе за сутки высадились около 700 мигрантов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский остров Лампедуза, где находится центр приема мигрантов, за прошедшие сутки с небольшим принял множество судов, на борту которых было около 700 человек, 250 из них прибыли во вторник после полуночи. Об этом во вторник сообщило агентство АНСА.

Среди высадившихся на Лампедузе находился пятимесячный ребенок. По данным агентства, представители "Желтого пламени" (спортивного подразделения Фингвардии - силовой структуры итальянского Минфина) совместно с сотрудниками береговой охраны за последние несколько часов перехватили судно еще с 85 мигрантами на борту.

По данным итальянского МВД, с 1 января по 14 июня 2021 года в стране высадились 16 817 мигрантов: это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (5 585 человек) и почти в восемь раз больше по сравнению с тем же отрезком 2019 года (2 144 человека). Большинство прибывших в этом году называли себя выходцами из Бангладеш (2 704), Туниса (2 486) и Кот-д'Ивуара (1 417).