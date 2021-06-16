Сбер предложил несколько идей для развития российской IT-отрасли

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На 33-й международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии», которая проходит 15–18 июня 2021 года в «Экспоцентре» при поддержке Сбера, состоялась дискуссия о способах поддержки и мерах по развитию отечественной IT-отрасли. По словам управляющего директора-начальника управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Сбербанка Ивана Синчило, в первую очередь необходимы меры господдержки по стимуляции экспорта. «Локальный рынок часто характеризуется малым адресным рынком и недостаточной конкуренцией, что не способствует развитию конкурентоспособного бизнеса в сфере информационных технологий. Успешные российские IT-компании, которые мы знаем, демонстрируют высокое качество продукта именно потому что являются международными игроками. Существующие меры поддержки российских производителей не включают поддержку экспорта софта. Кроме того, целесообразно поддерживать не отдельные продукты, а фокусироваться на интеграционные решения, обладающие большей добавленной стоимостью, – уверен Синчило.

По его мнению, вторая задача – формирование внутреннего спроса, создание и стимулирование новых сегментов рынка. «Не все меры поддержки требуют бюджетных ассигнований. От больших компаний нужны инфраструктурные решения – 5G, биометрия, ЦОДы, а от государства – нормативное регулирование через постановку «цифровых стандартов». Результатом будет гигантский внутренний спрос от госучреждений в том числе», - отметил представитель Сбербанка.

Также Синчило считает, что необходимо распространить упрощенный налоговый режим самозанятых на малых предпринимателей IT-отрасли с увеличением пороговой суммы до 3-5 млн руб. в год. «Все перечисленное позволит расти IT-сектору опережающими темпами, и по мере достижения продуктовой зрелости отечественных решений, их масштабирования, мы увидим больший вес в ВВП сектора с высокой добавленной стоимостью, а государство – большую налогооблагаемую базу, – говорит управляющий директор-начальник управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Сбербанка.