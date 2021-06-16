Сбер создал личный кабинет для зарплатных клиентов банка

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Личный кабинет для граждан, получающих зарплату на карты Сбербанка, позволит увидеть сразу все сервисы и привилегии, которыми такие клиенты могут пользоваться на льготных условиях. Личный кабинет доступен в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». В списке привилегий — пониженная процентная ставка по потребительскому кредиту, льготные условия по ипотеке, скидки на налоговый вычет и кредитную историю, выгодные тарифы сотового оператора «СберМобайл», а так же новый сервис «Деньги до зарплаты».

«Стать зарплатным клиентом СберБанка может каждый, - говорит директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка Екатерина Гарцева. - Для этого достаточно сформировать заявление на зачисление зарплаты в «Сбербанк Онлайн» и отнести его работодателю. Сразу после перечисления первой зарплаты клиент автоматически получает доступ ко всем положенным ему скидкам и льготам. В будущем банк расширит набор привилегий и предложит новые сервисы, которые упростят взаимодействие между зарплатными клиентами и их работодателями».

«Деньги до зарплаты» - быстрый заем для тех, кому нужна небольшая сумма (1000-29 999 руб.) на месяц. Заем клиент может потратить на любые цели и погасить из ближайшей зарплаты. Банк рассмотрит заявку онлайн за несколько минут и сразу перечислит деньги на карту. В отличие от микрозаймов сервис «Деньги до зарплаты» не подразумевает грабительских процентов. По данным Сбера, если клиент взял 10 000 руб., то через месяц ему нужно будет вернуть не более 10 170 руб.