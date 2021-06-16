На России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире - Путин

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений, - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы эту ответственность осознаем".

Министерство иностранных дел России и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, также сообщил президент Путин.

"Договорились также о том, что Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, - сказал он. - Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение".