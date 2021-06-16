На России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире - Путин
19:10 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.
"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений, - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы эту ответственность осознаем".
Министерство иностранных дел России и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, также сообщил президент Путин.
"Договорились также о том, что Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке, - сказал он. - Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение".
НОВОСТИ
- 20:20 16.06.2021
- Власти Кузбасса объявили об обязательной вакцинации от ковида работников ряда сфер
- 19:47 16.06.2021
- Путин заявил, что у него не было и не может быть иллюзий относительно отношений с США
- 19:35 16.06.2021
- Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают сейчас - Путин
- 19:32 16.06.2021
- Навальный нарушал закон в РФ и вернулся в Россию, поскольку хотел быть задержанным - Путин
- 19:30 16.06.2021
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена про слова об "убийце"
- 19:25 16.06.2021
- Байден и его помощники внимательно смотрят пресс-конференцию Путина - CNN
- 19:25 16.06.2021
- Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве
- 19:17 16.06.2021
- Саммит РФ - США прошел конструктивно, враждебности не было, заявил Путин
- 19:05 16.06.2021
- Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов
- 18:42 16.06.2021
- Москва поставила новые ипотечные рекорды, заявил вице-мэр Владимир Ефимов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать