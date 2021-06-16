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Байден заявил, что на саммите подтвердил поддержку Украины со стороны США

20:50 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут выносить права человека в повестку переговоров с Россией всегда, потому что это одна из их основополагающих ценностей. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я сказал ему, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что права человека всегда будут "на столе", - сказал он.

"Дело не в том, чтобы преследовать Россию за нарушение прав человека, а в том, кто мы есть", - добавил Байден.

Байден также заявил, что на встрече с президентом России подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтоном Украины.

"Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений", - сказал он по итогам саммита Россия - США.

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