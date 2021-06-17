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Указание в Женеве на недопустимость ядерной войны стало победой для человечества - эксперт

07:40 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогли профессионально обсудить проблематику стратегической стабильности на встрече в Швейцарии, а их заявление о недопустимости ядерной войны стало настоящей победой для всего человечества. Такое мнение высказал руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя в среду по просьбе корр. ТАСС итоги российско-американского саммита в Женеве.

"Вопросы, которые [в преддверии переговоров Путина и Байдена в Швейцарии] привлекали самое большое внимание прессы как в России, так и в США, были связаны с взаимоотношениями между этими двумя лидерами, тем, что они [ранее] говорили друг про друга. При этом и до [саммита], и, возможно, даже сегодня (то есть непосредственно в день переговоров - прим. ТАСС) многие СМИ упускали из виду тот факт, что им (президентам - прим. ТАСС) удалось перейти к делу, провести весьма профессиональный разговор относительно, вероятно, самого важного элемента отношений США и России. Ведь оба они контролируют тысячи ядерных боезарядов, которые две наши страны создали для потенциального применения друг против друга. И на них лежит ключевая ответственность за обеспечение не просто стратегической стабильности, но и сокращения рисков и количества этих потрясающе опасных вооружений", - подчеркнул эксперт.

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