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НОВОСТИ

"Фортуна" начала укладку второй нитки "Северного потока— 2" на максимальной скорости

08:55 17.06.2021

Баржа «Фортуна» начала укладывать незавершенный участок второй нитки «Северного потока — 2» и сразу вышла на максимальную скорость строительства. Если погода позволит, то в августе судно может завершить работы.

Баржа «Фортуна» начала достройку нитки А «Северного потока — 2» в датской экономической зоне Балтийского моря. По данным навигационного портала Marinetraffic, за сутки судно прошло 1 300 метров. Это максимальная скорость, которую баржа показывает на «Северном потоке — 2» при благоприятной погоде. Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) прогнозирует ее до конца недели.

До завершения датского участка «Фортуне» осталось достроить 50 километров газопровода, а в немецких водах — 16,5 километра. При нынешней скорости «Фортуна» может уложиться за два месяца. Погода, однако, как показала практика, может внести свои коррективы.

ИА EADaily 

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