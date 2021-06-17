0
0
171
НОВОСТИ

Россия вернулась на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности

10:05 17.06.2021 Источник: Известия

Россия заняла 45-е место из 64 в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленном Международной бизнес-школой IMD в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» (результаты есть в распоряжении «Известий»). Это на пять позиций выше, чем в прошлом году. Ближайшими соседями нашей страны по рейтингу оказались Греция и Чили.

Движение России можно охарактеризовать как «восстановление позиций» — 45-е место страна уже занимала в 2018–2019 годах, отметила вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская. С одной стороны, это говорит о том, что экономика смогла эффективно выдержать испытание пандемией. С другой — нынешние позиции показывают, что для выхода на более высокие строчки рейтинга нужен качественный рывок по комплексу показателей.

Прежде всего необходимо увеличить производительность труда и эффективность экономики в целом — этому может способствовать повышение доли малого бизнеса в ВВП, которая сейчас удерживается вблизи 20%, развитие венчурного финансирования и повышение доступности кредитных ресурсов, отметила эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 17.06.2021
Экс-помощник главы Пентагона согласен, что США создают препятствия стабильным отношениям
0
15
11:27 17.06.2021
Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это "бой без правил"
0
29
11:20 17.06.2021
Китайский эпидемиолог уверен, что искать источник коронавируса следует в США
0
41
11:05 17.06.2021
Более 200 домов подтоплены в Керчи, обесточены больница и центр города
0
70
11:00 17.06.2021
Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс" - Песков
0
67
10:32 17.06.2021
В Астрахани оштрафовали 72-летнего пенсионера за одиночный пикет в поддержку Навального
0
129
10:20 17.06.2021
При штурме сквота в Берлине ранили 60 полицейских
0
165
10:15 17.06.2021
Доктор Румянцев назвал вакцинацию единственным способом справиться с COVID-19
0
149
10:00 17.06.2021
Президент Украины прокомментировал открытие русских школ в стране
0
195
09:32 17.06.2021
Мощные "потопы" ожидаются сегодня в ряде южных регионов России
0
202

Возврат к списку