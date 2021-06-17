Юристы назвали законным решение об обязательной вакцинации в Москве

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Постановление руководителя управления Роспотребнадзора Москвы Елены Андреевой и указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении обязательной вакцинации в некоторых отраслях экономики законны и соответствуют российским правовым нормам, уверен ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев. По его словам, постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации для сотрудников ряда предприятий принято в пределах полномочий чиновников. «В развитие этого постановления был принят указ мэра, с моей точки зрения он также соответствует трудовому кодексу, в котором есть ст. 76. Она допускает, что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься. Тут надо отметить, что сама вакцинация не стала обязательной, гражданин сам решает вакцинироваться ему или нет, просто не привившиеся работники могут быть отстранены от работы работодателем без сохранения заработной платы. Я считаю, что эта мера законная и соответствует всем нормативным правовым актам», - отметил Блажеев.

По словам юриста, эта мера должна быть актуальной для сотрудников сферы торговли и услуг, которым нужно часто контактировать с потребителями и непосредственно участвовать в обслуживании клиентов.

Ранее о том, что принятые в Москве решения законны, заявил и полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. По его словам, эти меры призваны защитить право граждан на жизнь и здоровье «В праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры», - считает Барщевский.