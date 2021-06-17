Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве

16:04

Вакцинация жителей Москвы необходима, а постановления главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и мэра столицы Сергея Собянина о вакцинации работников сферы услуг соответствуют законодательству, уверен президент гильдии Российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев. «Это жизненно важно и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам, - говорит юрист. - Я поручил нашему отделу законодательства внимательно все изучить. Они мне доложили, что все полностью соответствует закону, нет противоречий и вправе они издавать такой акт. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан РФ и москвичей. Это право предоставлено санитарным врачам действующим федеральным законодательством».

По словам юриста, согласно законодательству наниматель может отстранить от работы сотрудника до тех пор, пока он не пройдет вакцинацию, причем не выплачивая работнику зарплату за этот период. «Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ. В этот период работнику даже зарплата не начисляется. Если работник заболеет, то он является источником опасной инфекции для окружающих. И таким образом будет нарушать права других здоровых людей», - говорит Мирзоев.

