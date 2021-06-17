Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве
16:04 17.06.2021
По словам юриста, согласно законодательству наниматель может отстранить от работы сотрудника до тех пор, пока он не пройдет вакцинацию, причем не выплачивая работнику зарплату за этот период. «Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ. В этот период работнику даже зарплата не начисляется. Если работник заболеет, то он является источником опасной инфекции для окружающих. И таким образом будет нарушать права других здоровых людей», - говорит Мирзоев.
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