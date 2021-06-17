Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

19:34

Фото Ольги Макаровой

В Центре Рогачева разработана новая версия протокола «Москва-Берлин», которая позволит эффективнее бороться с острым лимфобластным лейкозом, заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев. По словам доктора, нынешняя версия протокола, принятая в 2015 году, использовалась при лечении почти 7000 пациентов в России. «За это время выздоровело до 85% детей — это чрезвычайно высокий показатель. Достаточно сказать, что в конце 1980-х годов, когда протокол еще не был разработан, от острого лимфобластного лейкоза мы излечивали только 7% пациентов», — рассказал онколог.

По словам Румянцева, за семь лет появились новые варианты лечения и новые препараты с доказанной эффективностью. В результате в обновленный протокол «Москва-Берлин» будут включены два новых средства, перспективные виды иммунотерапии, а также методы борьбы с тяжёлой медикаментозной интоксикацией. Как считают медики, это даст шанс на выздоровление еще 15% детей, которых пока не удается вылечить.

Напомним, протокол «Москва-Берлин» для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых принят медиками в 1991 году. Его разрабатывали отечественные и немецкие врачи под руководством Александра Карачунского и Гюнтера Хенце. Протокол использовался 63 клиниками России и СНГ. В РФ применяется четвертая версия протокола, одобренная в 2015 году. Новая версия протокола будет вынесена на всероссийское рабочее совещание детских онкологов-гематологов России в ноябре 2021 года.