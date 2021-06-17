Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей
19:34 17.06.2021
|Фото Ольги Макаровой
По словам Румянцева, за семь лет появились новые варианты лечения и новые препараты с доказанной эффективностью. В результате в обновленный протокол «Москва-Берлин» будут включены два новых средства, перспективные виды иммунотерапии, а также методы борьбы с тяжёлой медикаментозной интоксикацией. Как считают медики, это даст шанс на выздоровление еще 15% детей, которых пока не удается вылечить.
Напомним, протокол «Москва-Берлин» для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых принят медиками в 1991 году. Его разрабатывали отечественные и немецкие врачи под руководством Александра Карачунского и Гюнтера Хенце. Протокол использовался 63 клиниками России и СНГ. В РФ применяется четвертая версия протокола, одобренная в 2015 году. Новая версия протокола будет вынесена на всероссийское рабочее совещание детских онкологов-гематологов России в ноябре 2021 года.
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