Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума за все время наблюдений - Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти в три раза, в частности, сегодня наблюдается исторический минимум заболеваемости за все время наблюдений. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась практически в три раза, а показатель смертности снизился почти в пять раз", - сообщил министр, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.