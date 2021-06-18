Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума за все время наблюдений - Мурашко
12:20 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти в три раза, в частности, сегодня наблюдается исторический минимум заболеваемости за все время наблюдений. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в рамках приоритетных государственных задач, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения. За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась практически в три раза, а показатель смертности снизился почти в пять раз", - сообщил министр, выступая на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.
Новости
- 13:22 18.06.2021
- "Ростех" призвал сотрудников оборонных предприятий Московского региона срочно вакцинироваться
- 13:20 18.06.2021
- Сохранение памяти о войне Германии против СССР является обязанностью немцев - Штайнмайер
- 13:05 18.06.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан - Песков
- 13:00 18.06.2021
- Путин в субботу очно выступит на съезде "Единой России"
- 12:32 18.06.2021
- Операторам и провайдерам отсрочили на год требование о повышении объема хранения трафика
- 12:29 18.06.2021
- Анатолий Вассерман призвал власти ужесточить контроль над застройщиками жилья
- 12:05 18.06.2021
- В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля
- 12:00 18.06.2021
- В Москве выявили 9 056 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:32 18.06.2021
- "Парнас" утверждает, что Минюст приостановил регистрацию партии
- 11:20 18.06.2021
- Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать