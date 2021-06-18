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Операторам и провайдерам отсрочили на год требование о повышении объема хранения трафика

12:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторам связи и интернет- провайдерам предоставлена годичная отсрочка по выполнению требований, согласно которым они должны ежегодно увеличивать объем хранения трафика. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Норма о хранении операторами связи и интернет- провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих 5 лет компании будут увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно.

"Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать емкость хранения трафика", - пояснили в кабмине.

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