Анатолий Вассерман призвал власти ужесточить контроль над застройщиками жилья
12:29 18.06.2021
Застройщиков нужно законодательно обязать строить поликлиники, детские сады и школы параллельно с возведением жилых комплексов (ЖК), уверен аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Он встретился с жильцами московского ЖК «Золотая звезда», уже несколько лет ожидающими строительства обещанных им детского сада и школы. Горожане показали Вассерману стихийную парковку и пруд из дождевой воды, которые образовались на месте, где планировали строить школу. «Застройщик готовит проект будущего жилого комплекса с учетом градостроительной политики. А в Москве она гласит, что к жилому комплексу должна прилагаться школа, больница, детский сад. Застройщик опирается на Генплан и проект планировки, где указано расположение уже существующих социальных объектов и только планируемых к постройке. Нынешняя законодательная база вовсе не обязывает застройщика их строить», – говорит аналитик.
Как отмечают москвичи, при покупке квартир им говорили, что у дома будет новая начальная школа, однако обещание застройщика не было выполнено. Пытаясь привлечь внимание к проблеме, гражданские активисты обратились за помощью к Вассерману, который уверен, что обязанность застройщика возводить социальные объекты наряду с жильем следует закрепить законодательно – это позволит реализовать право горожан на доступное образование.
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