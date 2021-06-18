0
0
128
НОВОСТИ

Норильск является городом с самым загрязненным воздухом в России - Росприроднадзор

15:12 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норильск является самым загрязненным городом по качеству атмосферного воздуха в России. Уровень загрязненности атмосферы в нем в шесть раз превышает показатели других промышленных городов страны с низким качеством воздуха, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Крупнейший загрязненный город по атмосферному воздуху - это город Норильсе. Он в шесть раз выше имеет загрязнений, чем любой следующий за ним [город в списке самых загрязненных]", - сказала она в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Радионовой, такая ситуация отмечается в Норильске уже много лет подряд.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 18.06.2021
Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно превысило $200 млрд
0
9
16:12 18.06.2021
Почти половина россиян заявила об ухудшении экологической ситуации в стране - опрос
0
32
16:00 18.06.2021
Почти у 90% новых пациентов с ковидом в Москве мутировавший индийский штамм - мэр
0
89
15:32 18.06.2021
Голосование на выборах в Думу пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября
0
117
15:00 18.06.2021
Обязательную вакцинацию от ковида, как в Москве, могут ввести в других регионах - Попова
0
169
14:32 18.06.2021
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения - Мишустин
0
185
14:12 18.06.2021
В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей
0
223
14:00 18.06.2021
Песков назвал полной глупостью утверждения о проваленной в РФ борьбе с пандемией
0
223
13:36 18.06.2021
Собянин: Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года
0
260
13:32 18.06.2021
Власти Ялты обратились за помощью к командующему ЧФ в эвакуации людей в ПВР
0
255

Возврат к списку