Норильск является городом с самым загрязненным воздухом в России - Росприроднадзор
15:12 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норильск является самым загрязненным городом по качеству атмосферного воздуха в России. Уровень загрязненности атмосферы в нем в шесть раз превышает показатели других промышленных городов страны с низким качеством воздуха, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Крупнейший загрязненный город по атмосферному воздуху - это город Норильсе. Он в шесть раз выше имеет загрязнений, чем любой следующий за ним [город в списке самых загрязненных]", - сказала она в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Радионовой, такая ситуация отмечается в Норильске уже много лет подряд.
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